Сборная Англии объявила заявку на матчи Лиги наций с Грецией и Финляндией

Вызваны 25 игроков

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Ли Карсли, который сейчас исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Англии, объявил состав команды на матчи Лиги наций УЕФА против Греции и Финляндии.

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Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп;

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Филип Фоден, Конор Галлахер, Морган Гиббс-Уайт, Эйнджел Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс;

Нападающие: Энтони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Доминик Соланке, Олли Уоткинс.

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