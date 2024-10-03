Connect with us
Футбол

Сборная Англии объявила заявку на матчи Лиги наций с Грецией и Финляндией

Вызваны 25 игроков

Сборная Англии объявила заявку на матчи Лиги наций с Грецией и Финляндией

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Ли Карсли, который сейчас исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Англии, объявил состав команды на матчи Лиги наций УЕФА против Греции и Финляндии.

    Читайте такжеВозвращение Рюдигера и Гнабри. Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги наций

    Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп;

    Защитники: Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер;

    Полузащитники: Джуд Беллингем, Филип Фоден, Конор Галлахер, Морган Гиббс-Уайт, Эйнджел Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс;

    Нападающие: Энтони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Доминик Соланке, Олли Уоткинс.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis