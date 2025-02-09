Примера. Реал – Атлетико 1:1. Мировая ничья в мадридском дерби

34

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. Особенно ощутимы они были у "Реала", ведь травмированы Милитао, Алаба, Рюдигер и Карвахаль. В распоряжении Анчелотти среди центральных защитников остался только молодой Рауль Асенсио, пару которому составил опорный полузащитник Чуамэни. На других позициях без сюрпризов. "Атлетико" имел только одну потерю на матч – из-за дисквалификации игру пропускал Ле Норман.

Команды начали матч на высоких скоростях и активно включали прессинг. Первый голевой момент создали гости. Самуэл Лино пробил с предела штрафной, но мяч просвистел мимо левой стойки ворот. "Реал" ответил похожим моментом. Это Винисиус Жуниор пробил по воротам из предела штрафной, но закрутил мяч мимо правой штанги.

Килиан Мбаппе попытался пройти соперника на дриблинге, однако защитники выбили мяч на угловой. В середине первого тайма Лино упал в штрафной соперника после контакта с Чуамэни. Арбитр после пересмотра ВАР назначил пенальти. К мячу подошел Альварес, пробивший точно по центру, в то время как Куртуа прыгнул в левый угол. 0:1.

К концу тайма "Реал" пытался сравнять счет. Лукас Васкес разрезной передачей пытался вывести на оперативное пространство Родриго, но реализовать его замысел помешал защитник "Атлетико". Джуд Беллингем пробивал с очень перспективной позиции из-за пределов штрафной, но удар самоотверженно блокирует защитник.

Свой момент увеличить преимущество в счете был у "Атлетико", но Галан ударом из пределов штрафной отправил мяч рядом с правой стойкой. На перерыв комнады ушли при минимальном преимуществе "матрасников".

На старте второго тайма "сливочные" быстро сравняли счет. Родриго прошел по правому флангу и подал в штрафную. Первый удар Беллингема заблокировали защитники, а вот Мбаппе с отскоком от газона отправил круглого в сетку ворот. 1:1.

Буквально через минуту хозяева провели похожую атаку через левый фланг. На этот раз простреливал Винисиус, а удар Беллингема головой попал в перекладину. Тут же прострел Родриго в штрафную перехватил Ян Облак.

Еще один шанс вывести свою команду вперед потерял Джуд Беллингем, который после навесной передачи в штрафную нанес слишком слабый удар по центру ворот, с которым легко справился Ян Облак.

Джулиано Симеоне получил пас в штрафной и пробил в правый нижний угол ворот, однако с ним справился Куртуа. Реал ответил моментом Лукаса Васкеса, но с его ударом в правый угол ворот блестяще справился Ян Облак.

Винисиус Жуниор ворвался в штрафную, но не сумел отправить мяч под перекладину ворот, поскольку голкипер умудрился парировать удар. Через несколько минут Винисиус с фланга выкатил мяч под удар Родриго, удар которого метров с 16 пролетел мимо левой стойки. Перед финальным свистком вырвать победу для своей команды мог Вальверде, но его выстрел метров 25 просвистел рядом с левой стойкой ворот.

Ничья 1:1, которой не осталась довольна ни одна из команд, но порадовавшая "Барселону". Между мадридскими клубами осталось расстояние в 1 очко, а вот каталонцы могут сократить отрыв от мадридцев на 2 и 1 очко соответственно уже после матча с "Севильей".

23-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" – "Атлетико" 1:1

Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35 (пен.)

"Реал": Куртуа – Васкес (Камавинга, 81), Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос (Модрич, 81), Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго (Диас, 88).

"Атлетико": Облак – Льоренте, Хименес, Лэнгле, Галан (Мандава, 64) – Симеоне (Молина, 64), Де Пауль (Корреа, 79), Барриос, Лино (Коке, 64) – Гризманн, Альварес (Серлот, 81).

Предупреждения: Себальос, 25 – Лэнгле, 45+4, Галан, 49, Серлот, 90+2.

www.ua-football.com