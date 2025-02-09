Pirelli – поставщик шин для Гонки чемпионов

Компания Pirelli стала официальным поставщиком шин для Гонки чемпионов, которая пройдёт 7-8 марта в австралийском Сиднее.

В Pirelli предоставят участникам для всех видов гоночной техники оптимальные шины, использовавшихся в чемпионате мира по ралли и в гонках GT с размерностью от 15 до 18 дюймов.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Гонка чемпионов – это уникальное событие с участием талантливых гонщиков из совершенно разных дисциплин – их борьба всегда получается интересной.

Для Pirelli это партнерство – прекрасная возможность ассоциироваться с традиционным событием, которое в этом году впервые пройдёт в Австралии, где очень любят гонки».

Фредерик Джонсон, президент Гонки чемпионов: «Мы рады приветствовать компанию Pirelli в качестве официального поставщика шин для Гонки чемпионов в Сиднее. Мы говорили с Марио Изолой о том, как хорошо сочетаются Pirelli и Гонка чемпионов, о многочисленных активностях, которые мы сможем использовать. Мы надеемся, что это событие станет началом долгого и успешного партнерства».

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