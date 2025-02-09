Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Звездный украинский боксер Александр Усик может постепенного потерять чемпионские титулы. Сейчас Александр владеет титулами WBA, WBC и WBO, а также поясом IBO, который котируется менее престижным.

Портал World Boxing News сообщает, что Александра ждет повторение ситуацию, когда после первого боя с Фьюри ему пришлось отказаться от титула IBF. Все из-за того, что Усик не проводит защит с обязательными претендентами или временными чемпионами этих организаций. Однако организации могут пойти на уступки, если Александр скоро договорится о поединке за звание абсолютного чемпиона против победителя боя Дюбуа – Паркер.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua