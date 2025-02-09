Australian Open. Кис обыграла двукратную чемпионку в финале и выиграла свой дебютный титул Grand Slam

Мэдисон Кис стала новой победительницей на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Мэдисон Кис (США, 19) – Арина Соболенко (-, 1) 6:3, 2:6, 7:5

Американская теннисистка прервала победную серию Соболенко в Мельбурне из 20 матчей и продлила свою беспроигрышную серию до 12 побед. Отметим, что Кис перед выступлением на Australian Open выиграла титул WTA 500 в Аделаиде, а Соболенко – WTA 500 в Брисбене. В целом сегодня Мэдисон провела 15-й финал в карьере, в котором она выиграла свой 10-й титул. Это пятый подряд решающий матч с участием американки, в котором она одержала победу.

Кис 11-й раз сыграла в основной сетке Australian Open. Раньше её лучшим результатом на этом турнире был полуфинал в 2015 году (уступила будущей чемпионке Серене Уильямс) и три года назад (проиграла Эшли Барти, которая также выиграла титул). Это был второй финал американки на “мэйджорах”. В 2017 году она потерпела поражение от соотечественницы Слоан Стивенс в решающем матче на US Open.

Путь к титулу: [19] Мэдисон Кис (США, №14 WTA)

R128: Энн Ли (США, №84 WTA) 6:4, 7:5

R64: [Q] Елена-Габриэла Русе (Румыния, №125 WTA) 7:6(1), 2:6, 7:5

R32: [10] Даниэль Коллинс (США, №11 WTA) 6:4, 6:4

R16: [16] Елена Рыбакина (Казахстан, №7 WTA) 6:3, 1:6, 6:3

QF: [28] Элина Свитолина (Украина, №27) 3:6, 6:3, 6:4

SF: [2] Ига Швёнтек (Польша, №2 WTA) 5:7, 6:1, 7:6(8) – отыграла 1 матчбол

FR: [1] Арина Соболенко (-, №1 WTA) 6:3, 2:6, 7:5

Начиная с 2000 года Кис – восьмая американка, которая сыграла в финале Australian Open, и пятая, которая стала чемпионкой турнира. В последний раз представительница США побеждала в Мельбурне пять лет назад, когда титул выиграла София Кенин. Также напомним, что 2021 и 2022 годах свои решающие матчи проиграли Дженнифер Брэйди и Даниэль Коллинс.

Мэдисон Кис в возрасте 29 лет стала второй самой возрастной теннисисткой, которая выиграла свой дебютный титул Grand Slam именно на Australian Open, после 31-летней Ли На в 2014 году. Также Кис – четвёртая самая возрастная теннисистка с дебютным трофеем Grand Slam после Флавии Пеннетты (33 года 199 дней на US Open-2015), Энн Джонс (30 лет 261 день на Wimbledon-1969) и Франчески Скьявоне (29 лет 347 дней на Roland Garros-2010).

Третий раз в Открытой Эре в финале турнира Grand Slam теннисистка, не входящая в топ-10 рейтинга, обыграла первую ракетку мира. Ранее такое происходило на Australian Open-2001 (Дженнифер Каприати обыграла Мартину Хингис) и на Уимблдоне-2005 (Винус Уильямс победила Линдсей Дэвенпорт).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua