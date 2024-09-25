Нонтхабури. Урсу потерпел поражение от лидера посева в первом круге основной сетки

Вадим Урсу не смог преодолеть первый круг на “челленджере” в Таиланде

Нонтхабури, Таиланд • 24-29 сентября • хард • $133,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Вадим Урсу (Украина) – Артур Казо (Франция, 1) 1:6, 2:6

Вадим Урсу второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-100 (Артур Казо – 92-я ракетка мира) и второй раз потерпел поражение. Украинский теннисист два раза подал навылет (у соперника восемь эйсов), сделал один брейк и пять раз проиграл свою подачу. Поединок продолжался 65 минут.

Это поражение стало для Вадима Урсу пятым подряд и это его самая длинная серия поражений с осени 2018 года, когда он также не смог выиграть на протяжении пяти игр.

За свое выступление на турнире в Нонтхабури украинский теннисист заработал 1310 долларов США призовых и не получил ни одного рейтингового очка.

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