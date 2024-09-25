Льюис Хэмилтон начал учить итальянский язык

В следующем сезоне Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Ferrari, где заменит Карлоса Сайнса. Семикратный чемпион мира уже начал подготовку к предстоящему переходу.

Как удалось выяснить итальянскому изданию Autosprint, Льюис начал брать уроки итальянского языка. Хэмилтон рассчитывает, что если он хотя бы на минимальном уровне будет знать язык, на котором говорит большинство сотрудников Скудерии, то это позволит ему быстрее интегрироваться в команду и наладить отношения с Риккардо Адами, своим будущим гоночным инженером.

По сути, Льюис берёт пример с Михаэля Шумахера. Немецкий гонщик тоже учил итальянский язык, когда перешёл в Ferrari из Benetton.

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