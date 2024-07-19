Ландо Норрис: Люди забывают, чего мы уже добились

Многие считают, что в McLaren упустили победу в Сильверстоуне из-за тактических просчётов. Накануне Гран При Венгрии Ландо Норрис говорил о том, что подобные ошибки позволяют команде набираться опыта, который пригодится в будущем, когда на кону будет стоять нечто большее, чем просто победа в гонке.

Ландо Норрис: «Мы многому научились. В подобных ситуациях команда всегда узнаёт больше, чем когда просто побеждает и не испытывает проблем.

Я доволен тем, что мы получаем подобный опыт и продолжаем учиться. Лучше это делать сейчас, чем позже, когда у нас будут шансы на что-то большее. Конечно, неприятно так проигрывать, но в сложные времена вы тоже получаете опыт.

Думаю, об этом так много говорят потому, что мы боролись за победу, а не седьмое, восьмое или девятое место, как в последние пять лет. Мы говорим о победе в гонке, и, конечно, в такой ситуации поражения причиняют больше боли, но и победы доставляют больше радости.

Мы ведём борьбу с сильными соперниками и платим большую цену за то, что действуем не идеально. Но я в порядке и доволен тем, как мы работаем как команда.

У меня складывается ощущение, что люди просто забывают о тех хороших вещах, которых мы уже добились. В среднем за последние два месяца мы были самой стабильной и самой быстрой командой. Это должно быть в заголовках, а не всё остальное».

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