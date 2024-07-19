Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский хевивейтер Чжан Чжилей высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я всегда верю в боксерские способности Усика. Я считаю, что Тайсон Фьюри тоже хорошо выступил в первом бою, но Усик был лучше. Они снова подерутся в декабре – я думаю, что победит тот, у кого будет лучший тренировочный лагерь.

Я склоняюсь к победе Усика в реванше, потому что я думаю, что он нашел ключ для победы над Тайсоном в первом бою, и он собирается воспользоваться этим», – сказал Чжилей.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua