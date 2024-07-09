Джордж Форман назвал лучших хевивейтеров за всю историю

Легендарный боксер Джордж Форман назвал свой рейтинг десяти лучших хевивейтеров за всю историю бокса.
Первое место рейтинга занял Джо Луис, второе – Рокки Марчиано, третье – Джек Джонсон. Легендарного Мухаммеда Али Форман поставил на четвертое место.
Майк Тайсон занял в рейтинге седьмое место, а Эвандер Холифилд, который в свое время одолел Формана, занял десятую позицию.
В рейтинг Форман самого себя не включил.
Ранее Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали коленки».
Топ-10 хевивейтеров за всю историю по версии Джорджа Формана:
- Джо Луис
- Рокки Марчиано
- Джек Джонсон
- Мухаммед Али
- Джо Фрейзер
- Джек Демпси
- Майк Тайсон
- Сонни Листон
- Флойд Паттерсон
- Эвандер Холифилд