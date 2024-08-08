Медалисты в боксе. Кто еще выиграл золото в вечер триумфа Хижняка?

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​На Олимпийских играх 2024 в Париже определены обладатели очередного комплекта наград в боксе.

24-летний кубинец Эрисланди Альварес выиграл золотую медаль Парижа-2024 в весовой категории до 63,5 кг.

В финальном поединке ОИ-2024 он одержал победу над 29-летним французом Софьяном Умиа.

В этот же вечер золото Олимпиады-2024 завоевал украинский боксер Александр Хижняк в весовой категории до 80 кг.

Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024

Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 7 августа

Бокс. Мужчины, легкий вес (до 63,5 кг)

1. 🥇 Эрисланди Альварес (Куба)

2. 🥈 Софьян Умиа (Франция)

3. 🥉 Уайатт Сэнфорд (Канада)

3. 🥉 Лаша Гурули (Грузия)

sport.ua