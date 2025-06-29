Тайсон Ф’ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

28 июня в американском городе Анахайм состоится бой между боксером-шоуменом Джейком Полом и бывшим чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим – сыном легенды бокса Хулио Сезара Чавеса.

Мыслями об этом бое поделился бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

«Вперед, Мексика! Желаю боксерам удачи, надеюсь, что Чавес хорошо подготовился к этому поединку. Надеюсь, они тренировались до седьмого пота в спортзале и выполнят свою работу.

Чавес-младший – бывший чемпион мира, сын легенды и покажет, на что способен», – сказал Тайсон.

sport.ua