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После того, как Анатолий Трубин помог "Бенфике" одолеть одного из главных фаворитов турнира в лице "Баварии", в 1/8 Клубного Чемпионата Мира он снова пытался помочь своей команде пройти европейского гранда. На этот раз этим грандом был "Челси" и поверьте, Трубин снова был на высоте, кроме разве что одного момента.

Команда Энцо Марески все еще экспериментирует со стартовым составом и отрабатывает несколько новые роли перед стартом нового сезона. Ротации фактически не было, речь именно о роли отдельных исполнителей. Например, Коул Палмер сегодня вышел номинально с левого фланга. Что же было в самом матче.

Если коротко, то в первом тайме "Бенфика" страдала и сидела в обороне. Практически ни одного опасного момента у ворот Роберта Санчеса не было. Высокий прессинг от "синих" душил португальцев, они пытались завладеть мячом уже на чужой половине поля. Зато "орлы" вообще не спешили лететь в прессинг, они встречали своего соперника уже на своей половине поля.

Такой стиль игры перерос в опасные моменты у ворот Трубина. Сначала Педру Нету сам себе создал момент и пробивал с острого угла, однако с этим справился вратарь "Бенфики", хоть и не с первого раза. В середине тайма давление усилилось и Марк Кукурелья прекрасно принял мяч в штрафной площади, убрал защитника и целился в верхний угол. Трубин уже не доставал, однако Антониу Силва головой выбил круглого буквально с линии ворот.

Впоследствии Кукурелья имел еще один момент, но и там Анатолий вовремя сблизился и отбил удар от испанца. Все держалось у "Бенфики" на Трубине и Антониу Силве. Только благодаря этим двум "орлы" не проигрывали после первого тайма. Однако очевидно, что что-то нужно было менять, потому что гол в их ворота назревал.

Во втором тайме давление от лондонцев продолжилось. Казалось, что "Бенфика" вообще не сделала никаких выводов после первой половины. Однако это давление не перерастало в острые моменты, в этом была главная проблема для команды Марески. Но на 64-й минуте Рис Джеймс создал гол буквально из ничего. Обычный штрафной удар, от которого все ожидали передачи в штрафную площадь, но капитан "Челси" решил пробивать в ближний угол. Не был готов к такому Анатолий Трубин, начал реагировать по ситуации, впрочем удар от Джеймса был слишком идеальным, прямо под штангу. Поэтому 0:1. И уже здесь точно можно было ожидать, что "орлы" проснутся.

Момента у ворот Роберта Санчеса мы дождались аж на 78-й минуте. Аурснес прекрасно пробежал по правому флангу, обошел Кукурелью и прострелил в центр идеально под удар Престианни, однако футболист португальского клуба пробил максимально неудачно. Но удар в сторону ворот соперника — это уже огромный прогресс для "орлов" в рамках этого матча.

За несколько минут до окончания основного времени из-за грозы вблизи стадиона матч прервали. Пришлось ждать 2 часа, прежде чем он был возобновлен. И этот двухчасовой перерыв, кажется, сыграл свою роль. Потому что игроки португальского клуба пошли в атакующую навалу, которой не было практически весь матч, и заработали пенальти за 3 минуты до конца. Изменения от Бруну Лаже за этот перерыв сработали. Ди Мария сравнял счет и все перешло в экстра-таймы. Но молния вблизи стадиона спасла "Бенфику".

А уже на старте экстра-таймов "орлы" остались в меньшинстве после того, как Джанлука Престианни в течение нескольких минут заработал две желтые карточки. Абсолютно справедливое удаление, и оно стало фатальным. "Челси" воспользовался этим преимуществом и довел матч до логического завершения, а именно — своей победы.

Сначала Трубин снова не очень уверенно сыграл после удара Кайседо, пропустив мяч под руками, что позволило Нкунку добить мяч. А затем "орлы" полностью рассыпались и уже бросились вперед, не думая об обороне. Это позволило Педру Нету и Кирнану Дьюсбери-Холлу оформить еще два гола после выхода один на один с голкипером. 1:4. Этих экстра-таймов не должно было быть, но завершились они справедливо. "Челси" в четвертьфинале сыграет против "Палмейраса".

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

Стадион: "Бэнк оф Америка" (Шарлотт)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

"Бенфика" – "Челси" 1:4 (после ЭТ)

Голы: Ди Мария (90+5, с пенальти) — Джеймс (64), Нкунку (108), Нету (115), Дьюсбери-Холл (117)

"Бенфика": Трубин — Аурснес (Гувея, 86), Силва, Отаменди, Даль — Флорентину (Престианни, 70), Кокджу (Велозу, 86) — Ди Мария, Баррейро, Шельдеруп (Актюркоглу, 46) — Павлидис (Белотти, 70)

"Челси": Санчес — Джеймс (Гюсто, 80), Колвилл (Ансельмино, 118), Бадиашиль (Адарабиойо, 70), Кукурелья — Кайседо, Лавия (Чалоба, 86) — Нету, Фернандес (Дьюсбери-Холл, 80), Палмер — Делап (Нкунку, 80)

Предупреждения: Павлидис (50), Флорентину (63), Кокджу (83), Престианни (90+6), Гувея (120+2) — Кайседо (61), Дьюсбери-Холл (90+2), Палмер (92), Колвилл (102)

Удаление: Престианни (92)

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