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Футбол

Турция – Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    • Свою возможность попасть в элитный дивизион Турция упустила в последнем туре группового этапа. Теперь подопечным Винченцо Монтеллы предстоит встретиться с одной из главных сенсаций турнира – сборной Венгрией.

    Первый поединок между национальными командами пройдет в Стамбуле, на "Рамс Парке". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

    Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

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    Трансляция матча

    Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    В эфире

    Турция - Венгрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Трансляція матчу Туреччина – Угорщина Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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