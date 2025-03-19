Ник Кириос – о судебных исках игроков против теннисных структур: “Настало время для перемен, и сегодняшний день можно назвать историческим”

Ник Кириос, который стал одним из истцов в судебных исках профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA) к ведущим теннисным структурам, пояснил причины, которые побудили игроков подать жалобу



– Сегодня стало известно, что PTPA подает иск против теннисных туров, и ваше имя фигурирует в этом иске. Насколько вы были вовлечены в этот процесс?

– Думаю, все давно догадывались, что за кулисами что-то происходит. И я, и Поспишил, и Джокович – мы все хотели сделать этот шаг ради будущего тенниса. Многие игроки, включая меня, недовольны нынешней системой и тем, как обстоят дела в туре. В иске изложены основные проблемы – это 100-страничный документ, и любой желающий может его изучить. Я не хочу вдаваться в детали, но принимал активное участие в этом процессе, насколько это возможно при моей загруженности. Я считаю, что это действительно важный момент для тенниса. Настало время для перемен, и сегодняшний день можно назвать историческим.

– Какие именно изменения нужны, и какого результата ожидает PTPA от этого иска?

Теннис – единственный вид спорта, где у игроков до сих пор нет полноценной профсоюзной ассоциации. Первая цель PTPA заключалась в том, чтобы сделать так, чтобы голоса игроков были услышаны. Сейчас этого нет. Например, каждую неделю мы играем разными мячами, что недопустимо на профессиональном уровне. Это один из множества примеров, показывающих, что существующая система не работает так, как должна.

“Намерены решительно защищать свою позицию”. ATP опубликовала официальное заявление в ответ на судебный иск профсоюза игроков

– Но с момента основания PTPA прогресса в создании профсоюза игроков практически не было.

– Конечно, ведь ATP обладает огромной властью и не обязана никому ничего показывать. Но теперь ситуация изменится: им придется раскрыть свои механизмы работы. Тогда все увидят, что на протяжении многих лет многое делалось неправильно.

– Вы имеете в виду финансовую прозрачность?

– В том числе. Я пытаюсь подобрать правильное слово… В целом, игроки недовольны своими доходами в туре, особенно по сравнению с представителями других видов спорта. Это одна из ключевых причин, почему был подан этот иск.



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