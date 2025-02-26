Дубай. Циципас девятый раз победил Хачанова, Чилич впервые с июня 2022 года сыграет в 1/4 финала на турнире ATP 500

Результаты матчей второго круга на турнире АТР 500 в Дубае



Дубай, ОАЭ • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,415,700

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даниил Медведев (-, 1) – Джовани Мпетши Перрикар (Франция) 6:4, 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Уго Умбер (Франция, 5) 4:6, 6:3, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Карен Хачанов (-) 7:6(4), 2:6, 6:4

Матео Берреттини (Италия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 7:6(2), 6:2

Лука Нарди (Италия, LL) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:4, 7:6(3)

Кантен Алис (Франция, Q) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 7:6(5), 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Нуну Боржеш (Португалия) 4:6, 6:3, 7:5

Марин Чилич (Хорватия, PR) – Алексей Попырин (Австралия) 5:7, 6:3, 6:4

• Стефанос Циципас одержал девятую победу в десятом поединке против Карена Хачанова и выиграл свой 350-й матч на турнирах АТР. За место в полуфинале грек сыграет против итальянца Маттео Берреттини у которого выиграл четыре из пяти очных встречи.

• Марин Чилич впервые с июня 2022 года сыграет в четвертьфинале турнира АТР 500. Хорват вышел вперед в противостоянии с Попыриным, обыграв его второй раз, за три их поединка. В 1/4 финала Чилич сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима. Хорват лидирует в их очном противостоянии: 3-1.

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