Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Бывший чемпион мира британец Леннокс Льюис назвал поединок, который мечтает увидеть. Леннокс хотел бы увидеть противостояние между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

«Я все еще хочу увидеть этот поединок. Я думаю, что это будет замечательный бой. Кто победит? Лучший из них. Сейчас Даниэль Дюбуа – лучший, он владеет поясом, так что Паркеру придется хорошо поработать. Однако скажу, что Паркеру по силам победить Дюбуа», – сказал Льюис.

Дюбуа и Паркер должны были подраться 22 февраля, однако Даниэль снялся с боя из-за болезни. Его заменил Мартин Баколе, который проиграл нокаутом во втором раунде.

sport.ua