Погода может испортить второй день тестов

В первый день тестов на автодроме в Бахрейне погас свет, во второй может помешать непогода.

Обычно тесты в Бахрейне проходят в комфортных, по сравнению с холодной Европой, условиях, но сегодня в Сахире было прохладнее, чем в Барселоне или Хересе, где команды раньше проводили зимние тесты, а прогноз на завтра обещает дожди.

По данным метеорологической службы FIA, вероятность осадков в Бахрейне утром в четверг – 40%, к полудню она возрастёт до 60% и сохранится на этом уровне до конца дня.

При этом из 35 комплектов шин, которые Pirelli разрешила привезти каждой команде, резина для дождливой погоды есть только у Aston Martin и Haas. У Aston Martin это три комплекта промежуточных шин, а у Haas – один комплект дождевых.

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