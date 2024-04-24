В Audi готовы дать Сайнсу больше времени на размышления

В Audi хотят подписать контракт с Карлосом Сайнсом и как можно быстрее объявить об этом официально, но испанский гонщик пока не принял предложение и продолжает отслеживать ситуацию на рынке пилотов.

По информации Racingnews365, Сайнс – приоритетный кандидат для Audi, и в компании делают всё возможное, чтобы их предложение оказалось наиболее привлекательным для испанского гонщика. Немецкий производитель предлагает Сайнсу финансовые гарантии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Если Карлос решит присоединиться к проекту, то получит пожизненный контракт посла бренда Audi.

Судя по всему, другие команды не готовы сделать Сайнсу настолько финансово привлекательное предложение, но в Audi не дают гарантий гонщику относительно спортивных перспектив.

Карлос ещё не дал окончательный ответ, параллельно ведёт переговоры с Mercedes и продолжает следить за ситуацией в Red Bull Racing. Считается, что если Макс Ферстаппен всё же уйдёт из команды в конце сезона, хотя Кристиан Хорнер это всячески опровергает, то в 2025-м Сайнс окажется в Милтон-Кинсе, где у него будут шансы выиграть титул.

Именно поэтому Карлос не спешит принимать предложение Audi. В немецкой компании понимают стратегию гонщика и готовы ослабить на него давление, предоставив больше времени на размышления.

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