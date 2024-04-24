Аталанта стала вторым финалистом Кубка Италии.

br /> Фото: ФК Аталанта

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии Аталанта разгромила Фиорентину и стала вторым финалистом турнира.

Поединок завершился со счетом 4:1. Подавляющую часть второго тайма команда из Бергамо провела в большинстве. Аталанту удалось решить судьбу матча лишь в конце матча, забив два гола в компенсированное время.

Особого внимания заслуживает феноменальный гол боковыми ножницами нападающего бергамасков Джанлуки Скамакки, который сравнял счет в двухматчевом противостоянии.

Первая встреча команд завершилась победой «фиалок» со счетом 1:0. Однако, по сумме двух поединков именно подопечные Джан Пьеро Гасперини прошли в финал.

Кубок Италии 1/2 финала, ответный матч 25 апреля

Аталанта — Фиорентина 4:1 (4:2 по сумме двух матчей)

Голы: 8 Копмейнерс, 75 Скамакка, 90+5 Лукман, 90+8 Пашалыч – 68 Кварта

Удаление: 63 Миленкович (Фиорентина)

В финале Кубка Италии-2023/24 Аталанта сыграет с Ювентусом, который по итогам двух встреч прошел Лацио (2:0, 1: 2).

Решающий матч турнира запланирован на 15 мая.

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