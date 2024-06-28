Гримальдо о будущей игре с Грузией: Мы знаем, как тяжело будет дойти до четвертьфинала, и именно на этом мы сосредоточены

Испанский защитник также очертил цели команды этом турнире

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После небольшой паузы завтра стартуют первые матчи плей-офф на Евро-2024. Одним из противостояний на стадии 1/8 финала будет поединок между Испанией и Грузией. Эти сборные встречались в отборочном цикле к чемпионату Европы, где дважды сильнее были подопечные Луиса де ла Фуэнте (7:1 и 3:1). На предматчевой пресс-конференции Алехандро Гримальдо отметил, что последние противостояния с "крестоносцами" остались в прошлом, поскольку сейчас начинается борьба на выбывание, где никто не имеет право на ошибку.

"Не имеет значения, что произошло несколько месяцев назад. Мы знаем, как трудно будет дойти до четвертьфинала, и именно на этом мы сосредоточены. Месяц назад нас не рассматривали как претендентов на титул. Эти лозунги ничего не стоят. Мы приехали сюда, чтобы выиграть чемпионат Европы, и это то, на чем мы сосредоточены. Не имеет значения, что говорят люди извне. Когда мы выходим играть в этой футболке, люди ожидают от нас только одного результата — победы", — цитирует Алехандро Гримальдо Marca.

Добавим, что матч Испания — Грузия состоится 30 июня в 22:00 в Кельне.

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