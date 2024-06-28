Лейкерс выбрали сына ЛеБрона Джеймса во втором раунде драфта НБА

Впервые в истории НБА в одном сезоне и одной франшизе могут сыграть отец и сын

В ходе второго раунда драфта НБА Лос-Анджелес Лейкерс выбрал под общим 55-м пиком Бронни Джеймса.

19-летний Бронни — сын легенды НБА, четырехкратного чемпиона Ассоциации ЛеБрона Джеймса, ныне выступающего за калифорнийцев. В случае успешной сделки, ЛеБрон и Бронни станут первыми в истории НБА отцом и сыном, выступающих в лиге и одной франшизе одновременно.

Бронни минувший сезон провел в составе команды университета Южной Калифорнии. В 25 матчах первого дивизиона NCAA на счету Джеймса-младшего — 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

Лейкерс заняли восьмое место в регулярном сезоне в Западной конференции и преодолели стадию плей-ин. В плей-офф Лейкерс в пяти матчах проиграл Денвер Наггетс.

Вместо Дарвина Хэма руководить Лейкерс в новом сезоне будет Джей Джей Редик, для которого это первенство станет дебютным во главе франшизы НБА.

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