Истборн. Фритц на двух тай-брейках победил «квалифаера», Гаррис впервые сыграет в полуфинале турнира ATP

На турнире АТР 250 в Истборне определились участники 1/2 финала

Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Тэйлор Фритц (США, 1) — Шан Цзюньчэн (Китай, Q) 7:6(5), 7:6(5)

Александар Вукич (Австралия, LL) — Йосихито Нисиока (Япония, Q) 6:3, 3:6, 7:6(5)

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) 6:3, 7:6(4)

Билли Гаррис (Великобритания, WC) — Флавио Коболли (Италия) 6:7(3), 7:6(4), 6:2

Двукратный чемпион турнира в Истборне Тэйлор Фритц будет бороться за место в финале, после победы над «квалифаером» Шан Цзюньчэнем. Американец подал 20 эйсов и отыграл все четыре брейк-поинта соперника, не реализовав при этом пять своих шансов на брейк. В полуфинале Фритц сыграет против «лаки лузера» Александара Вукича, которого победил в прошлом году в финале соревнований в Атланте.

29-летний Билли Гаррис впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР. Британец третий раз в карьере победил соперника из топ-50 и впервые выиграл матч на уровне АТР-тура, в котором проиграл первый сет. За место в финале Гаррис сыграет против Макса Пёрселла, которого он победил в прошлом году на «челленджере» в Испании.

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