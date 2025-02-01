Линц. Таусон встретится с Ястремской в полуфинальном матче

Клара Таусон выиграла свой четвертьфинал на турнире WTA 500 в Австрии



Линц, Австрия • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Клара Таусон (Дания, 8) – Анна Блинкова (-) 6:4, 6:3

Датская теннисистка вышла вперёд в счёте личных противостояний с Блинковой (2-1) и не проиграла ни одного сета за три сыгранных матча в Линце. Таусон проведёт второй полуфинал в текущем сезоне. Напомним, что в январе она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Окленде.

За выход в финал Клара будет бороться с Даяной Ястремской, с которой играла в 2022 году на турнире WTA 1000 в Дубае и уступила в финальном раунде квалификации.

Также напомним, что в первом круге турнира в Линце Клара Таусон была сильнее украинки Ангелины Калининой.

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