Юлия Стародубцева – о победе над британской теннисисткой на Уимблдоне: “Было такое впечатление, будто я играю дома, а не Франческа”

Юлия Стародубцева пообщалась с украинскими СМИ после выхода во второй круг на Уимблдоне



В стартовом раунде украинка одержала волевую победу над британкой Франческой Джонс

– В какой момент матча поняли, что не отдадите победу?

– Я так думала с самого начала. Мне кажется, что она вышла и сразу играла очень хорошо. Я сама, может и не играла на 100%, но я показывала неплохой теннис. Однако она попадала все линии, все подачи, очень высокий был процент был первой подачи, и даже второй. Я смотрела другие ее игры и там она так не подавала вторым мячом, как сегодня.

Я считаю, что она очень хорошо сыграла первый сет. Но я учитывала то, что если бы она играла так всегда, она была бы в топ-30. Поэтому я ждала, что, возможно, будет немного какой-то спад у неё, что я и почувствовала может в конце второго сета и в третьем.

– Раньше вы играли против нее на грунте.

– Да, но тогда я заболела. Я впервые в жизни поехала на турнир, где такая высота, в Мексику, меня тошнило и болела голова. Я больше туда не поеду.

– Вы только второй год участвуете в турнирах на траве. Вам нравится это покрытие или это неприятная необходимость?

– Мне нравится трава, да, возможно, я не играю плоско, то есть не играю в тот теннис, который подходит для травы, но я не чувствую себя некомфортно. Нет такого ощущения, что я не люблю траву. Мне нравятся все покрытия. На траве мне нравится использовать другие элементы, другой арсенал, например, резаную подачу, резаные удары и так далее.

– Нет ли у вас страха получить травму на этом покрытии?

– Есть такой момент, когда ты переходишь с другого покрытия. И первую неделю ты очень осторожна. Но дальше ты об этом уже не думаешь. В первом сете я так наткнулась на колено, я поехала, и стало страшно на секунду. Но вообще ты привыкаешь и так много уже об этом не задумываешься.

– Какие у вас отношения с болельщиками? Насколько они могут помогать или мешать во время игры?

– Вообще очень помогают. Очень приятно, когда приходят украинцы. Сегодня было такое впечатление, как будто я была дома, а не Франческа (смеется). Поэтому мне очень приятно. Я очень люблю, когда украинцы болеют за меня, когда слышу украинскую речь. Сегодня и британцы тоже меня поддерживали. Я чувствую, что они очень заботливо относятся ко мне, к украинцам здесь.

– За последний месяц вы дважды попадали в основную сетку турниров как «лаки лузер»? А часто ли вам везет в жизни?

– Я не могу сказать «да», чтобы не сглазить (смеётся). Но я не могу сказать, что мне и не везет. Я живу, как живу, не жду какого-то счастья и тому подобное.

– Следующая соперница – Людмила Самсонова. Что вы можете сказать о ней и какой план будет на игру, если не секрет?

– Я играла с ней недавно, на грунте в Мадриде. Мне кажется, на грунте мне с ней лучше играть, чем на траве. У нее очень классная подача и бьет она очень сильно. Думаю, что может быть немножко сложнее, чем в прошлый раз, потому что на траве она играет очень хорошо.



– Марта Костюк не так давно открыла свой благотворительный фонд, у Элины Свитолиной он уже долгое время работает. Не было мыслей тоже основать что-то подобное?

– Знаете, я ходила на годовщину основания фонда Марты, и я думаю на будущее, может я бы и сделала так. Но сейчас еще мне надо немного инвестировать в свою жизнь. Но я считаю, что и Марта, и Элина делают доброе дело.

– Ваше родное место в оккупации. Давит ли это на вас, остаются ли еще там ваши родственники?

– Да, у меня есть там семья. Они мне говорят, что все нормально, но я знаю, что не все нормально (улыбается). Как-то я привыкаю к этому. То есть они делают своими словами так, чтобы мне было легче. Я уже как-то привыкла иметь это в виду всегда.

– Какие планы на продолжение хардового сезона?

– Какие планы? Выигрывать (смеется). Сейчас я думаю, я надеюсь сделать паузу после Уимблдона, потому что давно у меня его не было. Думаю начать с Вашингтона, потом – Канада, US Open.

Сергей Суровцев для BTU из Лондона



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