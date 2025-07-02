Нападающий Боруссии Дортмунд дал комментарий после победы над Монтерреем

Форвард "Боруссии Дортмунд" Серу Гирасси помог своей команде выйти в четвертьфинал КЧМ-2025, оформив дубль в матче с "Монтерреем" (2:1). После игры он пообщался с медиа.

"Я считаю, что у нас был очень хороший первый тайм. Второй был несколько сложнее, но мы были ментально сильны и победили, поэтому сегодня вечером мы все счастливы.

Думаю, что я мог забить по крайней мере три гола, однако я доволен. Самое главное – выиграть матч. Теперь я ожидаю очень тяжелой игры с "Реалом", но мы готовы", – сказал Гирасси.