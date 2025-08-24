Металлист 1925 – Оболонь: прогноз и где смотреть матч

В воскресенье, 24 августа, на стадионе «Центральный» в Житомире пройдет матч 1/32 финала Кубка Украины, где сойдутся харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Он-лайн трансляция

Начало встречи назначено на 18:00 по киевскому времени. Канал УПЛ ТВ проводит прямую трансляцию поединка.

Металлист 1925

Харьковский клуб недавно вернулся в УПЛ после годичного перерыва и уже успел испытать разные эмоции. Первый матч после возвращения как раз пришелся на встречу с «Оболонью», завершившуюся без голов. Тогда эксперты отметили, что киевляне выглядели острее в атаке, несмотря на владение мячом со стороны «желто-синих».

После ничьи последовало поражение от «Кривбасса» (0:2), что вызвало волну критики в адрес команды Младена Бартуловича. Ответить удалось яркой победой над «Александрией» (4:1). Кроме того, клуб активно усиливает состав: форварды Батон Забергджа и Петер Итодо из албанского «Динамо Сити» уже присоединились к команде, при этом нигериец дебютировал в недавнем матче. Таким образом, у тренера есть возможность для ротации и на Кубок Украины.

Оболонь

У «Оболони» ресурсы куда скромнее, но старт сезона впечатляет. «Пивовары» остаются среди немногих команд УПЛ, которые еще не проигрывали. После ухода Сергея Шищенко летом команду возглавил Александр Антоненко, и под его руководством киевляне прибавили в атакующей игре.

Однако кадровые проблемы дают о себе знать: юный голкипер Денис Марчеко сломал руку и выбыл на длительный срок. Теперь ворота будет защищать Назарий Федоривский. В линии полузащиты у «Оболони» проблем нет, ведь летом команду усилили Чех, Нестеренко и Кулаковский, но вратарская позиция и атака требуют внимания.

История встреч

На счету команд 10 очных матчей в Премьер-лиге, Первой лиге и Кубке Украины. Преимущество — у «Оболони»: 4 победы против 3 поражений, еще один матч завершился вничью. Последняя встреча в августе этого года завершилась со счетом 0:0.

Судейская бригада

Главный арбитр — Михаил Райда (Закарпатье), который уже провел 12 игр в УПЛ. С «Металлистом 1925» его статистика — 2 победы и 2 ничьи, а с «Оболонью» — 3 победы, 1 ничья и 3 поражения. VAR на матче использоваться не будет.

Ориентировочные составы

Металлист 1925: Мозиль – Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный, Чурко – Рашица, Мба, Гаджиев.

Оболонь: Федоривский – Е. Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов – Слободян, Чех, Черненко – Устименко, Бычек.

