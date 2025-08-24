“Вижу себя в роли совладелицы”: Марта Костюк рассказала, в каком бизнесе она бы попробовала свои силы

Вторая ракетка Украины Марта Костюк показала свой день в Нью-Йорке в видео для своего спонсора “Wilson”.



Накануне старта US Open украинка посетила спонсорское мероприятие «Wilson», где вместе с Алексом де Минором пообщалась с ведущей и вышла на корт с болельщиками в теннисном центре на Манхэттене.

“Фанаты в Нью-Йорке просто сумасшедшие, очень страстные, очень вовлеченные”, – сказала теннисистка.

Напомним, что в июле Wilson представила новую коллекцию ракеток Ultra v5 и экипировку, выполненную в такой же стилистике “Электрик индиго”.

“Как я себя чувствую в статусе одной из самых стильных теннисисток и представительницы бренда Wilson? Иметь этот статус – этого никогда не было в моей “бинго-карточке” (смеется). Но я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Wilson, в котором мы сделаем еще больше”.

Марта также ответила, видит ли она себя в будущем в предпринимательской деятельности.

“Могла бы я открыть собственную компанию? Хм… Да, думаю, что могла бы. В будущем я точно вижу себя партнершей, совладелицей ресторана. Я помешана на еде. Нет шансов как-то это обойти”.

В первом круге US Open Марта Костюк сыграет против британки Кэти Бултер. Этот матч состоится во вторник, 26 августа.



btu.org.ua