Висбаден (W100). Завацкая потерпела поражение от шестой сеяной в поединке первого круга

Украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение на старте соревнований ITF W100 в Германии



В матче первого круга Катарина Завацкая (№280 WTA) уступила шестой сеяной польской теннисистке Катажине Каве (№152 WTA) – 4:6, 2:6. Украинка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки (у соперницы – такая же статистика), сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче. Поединок продолжался чуть менее полутора часов.

Отметим, что Катарина Завацкая получила специальный пропуск (special exempt) в основную сетку соревнований, благодаря тому, что на прошлой неделе дошла до финала на турнире ITF W75 в Кьяссо.



btu.org.ua