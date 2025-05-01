Дмитрий ХРИСТИЧ: «Выход сборной в элиту ЧМ? Сложно что-то прогнозировать»

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Сборная Украины по хоккею в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A обыграла Румынию со счетом 4:0. Игру прокомментировал наставник Дмитрий Христич.

«Мы не удивлены, мы тренировались и готовились к победе. Делали все, чтобы это случилось. Может, кому-то показалось, что было легко, но это не так. Наша команда была собранной почти весь матч, без провалов, которые случалось в прошлых встречах. Был один уровень в течение всего поединка».

«Таблица? Впереди два матча в этом дивизионе, где сложно что-то прогнозировать, все команды приблизительно равные. Польша? Мы смотрели их матчи, и никакой слабины себе позволить не можем. Они были лидерами таблицы, они выйдут играть на победу».

«Выход в элиту ЧМ? Я еще таблицу не оценивал. Тут очень интересный дивизион, тут многое все еще непонятно», – сказал Христич.

В четверг команда сыграет против Польши.

sport.ua