Ямаль возглавил топ-5 самых молодых игроков в истории Барселоны, сыгравших 100 матчей

В возрасте 17 лет и 291 дня Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории каталонцев с сотней поединков.

Талант "сине-гранатовых" дебютировал 29 апреля 2023 года во встрече против "Бетиса" в рамках Ла Лиги. Тогда ему было 15 лет 9 месяцев и 16 дней. Предыдущий рекорд продержался всего 20 месяцев и принадлежал Гави. Полузащитник достиг этой отметки в 19 лет и 29 дней.

Также в топ-5 по этому показателю входят Боян Кркич (19 лет, 2 месяца, 24 дня), Педри (20 лет, 2 месяца, 4 дня) и Ансу Фати (20 лет, 5 месяцев, 15 дней).

www.ua-football.com