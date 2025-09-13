«Шубный скандал» Динамо: вся правда истории

13 сентября исполнилось ровно 30 лет одному из самых громких коррупционных скандалов в истории украинского футбола. Речь идёт о так называемом «шубном деле», когда киевское «Динамо» обвинили в попытке подкупа судей после матча Лиги чемпионов. История обросла легендами и версиями, а её последствия едва не поставили крест на выступлениях клуба в Европе. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Начало скандала

12 сентября 1995 года киевляне в групповом этапе Лиги чемпионов встречались с греческим «Панатинаикосом» и выиграли 1:0. Но уже после игры главный арбитр матча, испанец Антонио Лопес Ньето, заявил, что представители «Динамо» предложили ему взятку: две норковые шубы и 30 тысяч долларов. По словам судьи, аналогичные «подарки» предназначались и его ассистентам.

Арбитры уверяли, что прямо в Киеве их возили на «вечеринку» за город, где присутствовали девушки в откровенных нарядах, а также прозвучало предложение финансовой благодарности за победу «Динамо». Позже Ньето утверждал, что ему даже предлагали сходить в «сауну» — в другом смысле этого слова.

Версия арбитра

Лопес Ньето подробно рассказывал о том вечере: шубы якобы доставили ему в номер гостиницы, а сумму взятки он увидел на бумажке, переданной представителем клуба. По его словам, он был возмущён до предела и покинул мероприятие. В дальнейшем этот инцидент стал основанием для жёсткого наказания киевлян.

Интересно, что карьера испанского рефери от скандала не пострадала. Он продолжал обслуживать крупные матчи, включая финалы Кубка УЕФА и игры чемпионата мира 2002 года.

Версия «Динамо»

Совсем иначе те события описывает нынешний президент клуба Игорь Суркис. По его версии, речь шла не о взятке, а о покупке меховых изделий самими арбитрами. Судьи якобы выбрали товар в магазине на общую сумму 30 тысяч долларов, и разговор о деньгах возник именно из-за этого.

Суркис уверяет, что когда он показал чек с суммой, судьи испугались и решили отказаться от покупок, а затем представили всё так, будто им пытались дать взятку. Пресс-служба «Динамо» тогда заявляла, что арбитры просто перевернули ситуацию, чтобы оправдаться.

Реакция УЕФА

Решение со стороны европейской футбольной организации последовало мгновенно. «Динамо» отстранили от еврокубков на два года, а Суркиса и Бабийчука — пожизненно от футбольной деятельности. Уже в следующем туре вместо киевлян в групповом этапе сыграл датский «Ольборг».

Президент УЕФА Леннарт Юханссон жёстко прокомментировал ситуацию, заявив, что турнир продолжится без «Динамо», замешанного в коррупции. Апелляция киевлян не помогла, и только в апреле 1996 года УЕФА неожиданно смягчила наказание.

Кто спас «Динамо»

Ключевую роль в спасении клуба сыграл первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший специально созданный Попечительский совет «Динамо». Вместе с ним активно действовал вице-президент клуба Виктор Медведчук, а также влиятельный функционер из России Вячеслав Колосков.

Именно их усилия позволили снять дисквалификацию и вернуть команду в еврокубки. Для Кравчука это был вопрос не только любимого клуба, но и престижа всего украинского футбола. Он тогда заявил, что отсутствие «Динамо» нанесло бы непоправимый удар по имиджу страны в Европе.

Наследие скандала

Официально УЕФА так и не сняла обвинений, но пошла навстречу, чтобы дать шанс развиваться украинскому футболу. Для «Динамо» это стало серьёзным уроком, а сам скандал до сих пор вспоминается как символ сложных 90-х. В то время команда оставалась главным футбольным брендом Украины и едва не оказалась за бортом большой игры.

Напомним, мы также писали о том, где смотреть бой Альвареса против Кроуфорда.