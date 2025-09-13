Где смотреть онлайн бой за звание абсолюта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Трансляция основного карда шоу в Лас-Вегасе начнется в 04:00. Альварес и Кроуфорд выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире шоу покажет платформа Netflix. Посмотреть трансляцию также можно на медиосервисе MEGOGO – для этого необходимо подключить пакет MEGOPACK N+S. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.

sport.ua