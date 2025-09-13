Мекис: Риккардо будет иногда появляться в паддоке

В жизни и карьере Даниэля Риккардо начинается следующая глава – он стал послом Ford Racing, и сразу появились предположения, что австралиец ещё может вернуться в паддок, но уже в новой роли.

На это намекнул и Лоран Мекис, руководитель Red Bull Racing, ведь у команды из Милтон-Кинса разворачивается широкомасштабное сотрудничество с Ford Motor Company, ставшей технологическим партнёром моторостроительного подразделения Red Bull Powertrains, силами которого создаётся силовая установка нового поколения.

Такие двигатели в 2026 году получат обе команды – и Red Bull Racing, и Racing Bulls.

По словам Мекиса, Риккардо станет своего рода звеном между командами, за которые он выступал на разных этапах карьеры, и американской корпорацией.

«Когда мы видим, что Даниэль возвращается вместе с Ford Racing в качестве одного из участников этого приключения, мы испытываем тёплые семейные чувства, – поделился он в интервью Sky Sports. – Думаю, это один из многочисленных примеров, которые демонстрируют, что между двумя нашими компаниями, между этими двумя проектами существует множество точек стыковки.

В общем, всё это очень интересно. Я уверен, что все будут рады вновь видеть Даниэля в паддоке – вероятно, иногда он будет здесь появляться благодаря Ford Racing».

Джим Фарли, президент и исполнительный директор Ford Motor Company, рассказывая о новой роли Риккардо, также дал понять, что австралийцу предстоит играть важную роль в продвижении продукции компании на мировом рынке внедорожников.

«Мы хотим создать мощную глобальную систему продвижения нашей продукции, предназначенной поклонникам внедорожной техники, – заявил Фарли. – Как мы все знаем, Даниэль – уникальный человек, но его увлечение такой техникой также передаётся многим обычным автомобилистам, которые, возможно, пока не думают о приобретении внедорожника.

Но когда я сегодня разговаривал с гонщиками Формулы 1, то все они задавали мне вопросы, можно ли приобрести Ford Raptor R? Это уже о чём-то говорит…»

