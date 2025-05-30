Гасли: Мы рассчитываем на более высокие результаты

В Монако Пьеру Гасли не повезло – он оказался одним из двух гонщиков, кто в предыдущее воскресенье не смог добраться до финиша – его Alpine получила повреждения при столкновении с машиной Юки Цуноды. Но в Барселоне он и его команда рассчитывают на более высокие результаты.

Пьер Гасли: «Для всей нашей команды уик-энд в Монако был очень трудным. Безусловно, перед его началом у нас были довольно высокие ожидания, но выяснилось, что у нас серьёзные проблемы с темпом. На городском кольце, где очень неровное асфальтовое покрытие, машина вела себя совсем не так, как на других трассах. К сожалению, мы не смогли добиться от нашей A525 достаточно эффективной работы и отставали от соперников.

Кроме того, результаты были очень плотными, ведь речь идёт о разнице в десятые и сотые доли секунды. Например, в первой части квалификации мы были лишь 18-ми, и при этом проиграли автору лучшего круга всего семь десятых. Но когда сезон складывается вот так, это обходится очень дорого.

Я уверен, что в Барселоне мы будем в лучшей форме, ведь здесь намного более ровное покрытие и намного больше быстрых поворотов, поэтому я ожидаю, что мы можем рассчитывать на более высокие результаты.

В Барселоне мне нравится, как проходит уик-энд в целом. Этот город наполнен позитивной энергией, и наша команда обычно чувствует здесь хорошую поддержку, ведь на эту гонку приезжает много французских болельщиков. Пожалуй, это одна из тех гонок, где нам обеспечена по-настоящему горячая поддержка!

С одной стороны, все гонщики говорят, что проехали по этой трассе тысячи кругов, и это их несколько утомило, но реальность такова, что каталонское кольцо по-прежнему остаётся одним из лучших. Здесь много быстрых поворотов, где в полной мере чувствуется, сколь велика аэродинамическая эффективность современных машин Формулы 1.

3-й поворот, 9-й и последний поворот круга мы проходим на скорости, вероятно, под 280 км/ч – это никогда не приедается, и эти ощущения доставляют мне удовольствие».

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