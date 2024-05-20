В McLaren назвали решающий эпизод гонки в Имоле

На финише Гран При Эмилии-Романьи Ландо Норрис менее секунды уступил победителю Максу Ферстаппену. Руководитель McLaren Андреа Стелла считает, что судьба гонки была решена ещё на старте.

Андреа Стелла: «В квалификации первая тройка расположилась в пределах одной десятой или около того. В этот момент стало очевидно, что работа с шинами в гонке станет доминирующим фактором. Ещё одним фактором, который сыграл большую роль, стало нахождение в «грязном воздухе» позади другой машины.

Как только вы оказываетесь за другой машиной, то сразу теряете скорость. Поэтому старт с поула и лидерство в первом повороте дали преимущество пустой трассы, на которой проще контролировать износ шин и ехать в своём темпе.

С этой точки зрения Макс хорошо поработал в субботу. Он стартовал с поула и удержал лидерство в первом повороте. Полагаю, именно это и помогло ему контролировать износ шин».

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