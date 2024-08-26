Антонелли заменит Расселла в первой тренировке в Монце

Андреа Кими Антонелли примет участие в первой сессии свободных Гран При Италии. Об этом руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал в Зандфорте, а сегодня пресс-служба команды уточнила, что Кими заменит в тренировке Джорджа Расселла.

Андреа Кими Антонелли: «Моё первое участие в первой тренировке будет особенным. Я с нетерпением жду возможности сесть за руль W15 и выехать на трассу вместе с другими потрясающими гонщиками. Не могу дождаться, когда это произойдёт!

Просто невероятно, что я дебютирую в Формуле 1 на домашней трассе перед своими болельщиками. Мне предстоит многому научиться, но я также рад внести свой вклад в работу команды в этот уик-энд».

Андреа Кими Антонелли является главным претендентом на замену Льюису Хэмилтону в Mercedes в 2025 году.

Источник