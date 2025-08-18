В Mercedes готовы продолжить сотрудничество с Боттасом

В Mercedes готовы продолжить сотрудничество с Валттери Боттасом, если финну не удастся вернуться в чемпионат в качестве гонщика Cadillac F1.

Боттас действительно надеется, что в новой команде подпишут с ним контракт – считается, что он один из главных претендентов наряду с Серхио Пересом.

«Мы знаем, что приоритет Валттери – попытаться получить контракт гонщика основного состава на 2026 год, – рассказал Брэдли Лорд, руководитель пресс-службы команды Mercedes. – Безусловно, для этого у него есть все необходимые качества, и я бы сказал, что его можно считать одним из основных кандидатов.

Но если по каким-то причинам это не случится, тогда мы будем открыты для переговоров о продолжении сотрудничества. Но его приоритеты нам известны, и мы даже надеемся, что создали основу для того, чтобы он достиг своей цели.

Замечательно, что он вернулся в семью Mercedes. Разумеется, в своё время, когда он выступал за нашу команду, то был очень ценным её членом. Вернувшись, Валттери смог поделиться своим опытом и идеями, а в дни уик-эндов наблюдал за работой команды в качестве эксперта, в том числе делился с инженерами своими соображениями. Он также работал на симуляторе, и его вклад был очень важным…

В общем, Валттери сыграл весьма заметную роль, помогая Кими Антонелли адаптироваться и научиться справляться с требованиями, которые предъявляет Формула 1».

