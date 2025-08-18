Цинциннати. Алькарас завоевал восьмой титул ATP 1000, после отказа Синнера продолжать поединок

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом на турнире ATP Masters 1000 в США



Цинциннати, США • 7-18 августа • хард • $10,699,452

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Янник Синнер (Италия, 1) 5:0 отказ

Теннисисты провели на корте лишь 23 минуты, за которые испанец сделал три брейка, после чего итальянский теннисист вызвал на корт врачей и отказался от продолжения поединка из-за плохого самочувствия.

Карлос Алькарас записал на свой счет третью победу в четвертом матче против Янника Синнера в этом году и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии – 10:5.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:1, 2:6, 6:3

R3: Хамад Меджедович (Сербия) 6:4, 6:4

R4: Лука Нарди (Италия, LL) 6:1, 6:4

QF: Андрей Рублев (-, 9) 6:3, 4:6, 7:5

SF: Александр Зверев (Германия, 3) 6:4, 6:3

FR: Янник Синнер (Италия, 1) 5:0 отказ

22-летний Карлос Алькарас провел свой девятый финал на “Мастерсах” и завоевал восьмой титул. Карлос стал вторым самым молодым теннисистом с таким количеством титулом на турнирах АТР 1000 после Рафаэля Надаля и самым молодым победителем этого турнира с 2008 года, когда титул выиграл 21-летний Энди Маррей.

Всего в карьере Алькараса это был 29-й финал на уровне основного тура и он завоевал свой 22-й чемпионский титул. Карлос впервые победил в Цинциннати и стал третьим чемпионом этих соревнований из Испании, после Карлоса Мойи (2002) и Рафаэля Надаля (2013).

Победа в Цинциннати принесла Карлосу Алькарасу $1 124 380 призовых и 1000 рейтинговых очков. Янник Синнер за свое выступление на турнире заработал $597 890 призовых и 650 рейтинговых очков.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua