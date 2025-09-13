Сан-Паулу. Сарасуа обыграла лидера посева, Ракотоманга Раджаона и Джанис Тджен впервые сыграют в полуфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Бразилии



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Рената Сарасуа (Мексика, 5) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 1) 7:6(5), 6:3

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (Франция) – Панна Удварди (Венгрия, 8) 6:2, 6:4

Джанис Тджен (Индонезия) – Александра Эала (Филиппины, 3) 6:4, 6:1

Франческа Джонс (Великобритания, 6) – Солана Сиэрра (Аргентина, 2) 6:3, 6:4

Рената Сарасуа (№84 WTA) одержала третью в карьере победу над соперницей из топ-30 рейтинга. Напомним, что в прошлом месяце мексиканка была сильнее шестой ракетки мира Мэдисон Кис в первом круге US Open. Сарасуа проведет второй полуфинал на уровне Тура. В феврале 2020 года она сыграла на этой стадии в Акапулько.

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (№214 WTA) провела второй четвертьфинал в WTA-туре и одержала первую победу.

Джанис Тджен (№130 WTA) продолжает свое дебютное выступление на турнире серии WTA, остановив победную серию Александры Эалы, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 125 в Гвадалахаре.

Франческа Джонс во второй раз сыграет в полуфинале турнира WTA. В апреле 2023 года британка дошла до этой стадии в Боготе.

Полуфинальные пары: Сарасуа – Ракотоманга Раджаона, Тджен – Джонс.

btu.org.ua