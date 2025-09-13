Машины Red Bull возят по Будапешту… на трамвае

В этот уик-энд жители Будапешта и гости венгерской столицы могут наблюдать любопытное и, пожалуй, уникальное зрелище: по городу курсирует старенький трамвайчик в цветах Red Bull, к которому прицеплена грузовая платформа, а на ней установлены гоночные машины этой британской команды Формулы 1.

Впервые трамвайчик вышел на линию в четверг и будет курсировать до понедельника – эта своего рода акция посвящена предстоящим показательным выступлениям Red Bull Showrun, запланированным на 20-21 сентября, и таким образом их организаторы надеются привлечь дополнительное внимание публики.

Обе машины – это RB7, на таких гонщики Red Bull Racing выступали в чемпионате мира в 2011 году, тогда это были Себастьян Феттель и Марк Уэббер. Но сейчас эта техника, раскрашенная в актуальные цвета двух команд, Red Bull Racing и Racing Bulls, используется для разного рода гоночных шоу и показательных выступлений.

В Будапеште их будут пилотировать бывшие гонщики Формулы 1 Дэвид Култхард и Патрик Фризахер.

Для того, чтобы необычный трамвайчик и гоночные машины посмотрело побольше народа, в разные дни курсирует он по разным городским маршрутам, причём по расписанию, которое опубликовано в местной прессе.

Red Bull Showrun в следующий уик-энд пройдёт на импровизированной трассе, проложенной совсем недалеко от центра города в районе улицы Стефании.

