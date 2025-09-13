Шоу бокса в Берлине. Победа перспективного супертяжа, возвращение украинца

Top Rank. Арнольд Хегай – Либорио Солис

В пятницу, 12 сентября, на арене «Uber Eats Music Hall» в немецком Берлине состоялся вечер бокса, участие в котором приняли два представителя Украины.

Боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Арнольд Хегай (22–2–1, 14 КО) вернулся на ринг после поражения, которое он потерпел в марте от американца Джоэта Гонсалеса (SD 10). На этот раз соперником украинца стал опытный венесуэлец Либорио Солис (37–8–1, 18 КО).

Хегай неспешно начал бой, периодически отдавал инициативу сопернику, однако ближе к экватору поединка полностью контролировал ситуацию на ринге. Он постоянно прессинговал Солиса, беспокоил его как одиночными акцентированными ударами, так и комбинациями. По итогам восьми раундов судьи зафиксировали победу Хегая.

Арнольд Хегай (Украина) – Либорио Солис (Венесуэла) – UD 8 (80–72, 79 – 73, 78–75)

Перспективный кубинский супертяж Карлос Кастильо Родригес (7–0, 5 КО) не заметил сопротивления украинского джорнимена Константина Довбыщенко (10–18–1, 7 КО). Кубинец так и не сумел нокаутировать крепкого соперника, который выстоял всю дистанцию, однако проспект легко победил на судейских записках.

Карлос Кастильо Родригес (Куба) – Константин Довбыщенко (Украина) – UD 8 (80–72, 80–72, 80–72)

В главном событии вечера выступил двукратный олимпийский чемпион из Кубы Арлен Лопес (5–0, 2 КО), который не заметил колумбийца Хаиро Дельгадо (14–3, 10 КО).

Кубинец превосходно двигался на ногах, комбинировал удары, постоянно прессинговал соперника и контролировал ситуацию на ринге. Дельгадо пытался навязать силовой бокс, однако все его попытки оказались безуспешными. В девятом раунде андердог побывал в нокдауне, но продержался до гонга.

Арлен Лопес (Куба) – Хаиро Дельгадо (Колумбия) – UD 10 (100–89, 99–90, 98–91)

sport.ua