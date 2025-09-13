Оболонь – Динамо: прогноз и где смотреть матч УПЛ

13 сентября на стадионе в Киеве пройдет матч пятого тура УПЛ: «Оболонь» примет «Динамо». Начало игры запланировано на 15:30, и этот поединок обещает быть напряжённым. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Старт игры – в 15:30 по киевскому времени. Трансляцию проводит канал УПЛ ТВ, который доступен на он-лайн площадках: sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sport и многих других стриминговых платформах и провайдерах. За некоторое время до старта матча на Youtube будет доступно он-лайн включение из студии УПЛ ТВ.

Оболонь: бодрый старт и первые трудности

«Пивовары» начали чемпионат куда лучше, чем ожидалось. В первых трёх турах команда набрала семь очков: нулевая ничья с «Металлистом 1925», победы над «Александрией» (1:0) и «Рухом» (2:1). Лишь в четвертом туре последовало первое поражение – от «Кривбасса» (1:2). В Кубке Украины же всё закончилось быстро – поражение от того же «Металлиста 1925» (0:2) выбило «Оболонь» из борьбы на старте.

Сейчас клуб находится в середине таблицы, деля места с 5-го по 9-е. Несмотря на неплохой старт, расслабляться нельзя – изначально команда считалась претендентом на борьбу за выживание. Однако уверенные результаты в первых турах показали, что «Оболонь» способна закрепиться в элите.

Динамо Киев: лидерство в УПЛ и провал в Европе

Футболисты «Динамо» идут без потерь – четыре победы в четырёх матчах и первое место в таблице. Но радости у болельщиков не так много: еврокубковая кампания закончилась провалом. Киевляне мечтали о Лиге чемпионов, но уступили кипрскому «Пафосу» и израильскому «Маккаби» Тель-Авив, в итоге оказавшись в Лиге конференций.

Подопечные Александра Шовковского выглядели в этих матчах блекло, словно не хватало энергии и желания. При этом соперники сыграли максимально организованно, чем и воспользовались.

На трансферном рынке клуб потерял Артёма Ваната, ушедшего в «Жирону». Его замена необходима – всё-таки это лучший бомбардир последних двух сезонов УПЛ. Приобретение Бленуце, перспективного футболиста, пока вызвало больше разговоров о его скандальных постах в соцсетях, чем о футбольных качествах.

Личные встречи: перевес на стороне гранда

История противостояний говорит сама за себя: «Динамо» стабильно доминирует. В прошлом сезоне «Оболонь» не смогла ничего противопоставить киевлянам – поражения 1:5 и 0:3 стали показательными. Для «пивоваров» это дерби – шанс доказать, что они могут бороться даже с грандом.

Прогноз на матч

Безусловно, «Динамо» идёт фаворитом встречи. Но недооценивать «Оболонь» не стоит – команда умеет цепляться, особенно если удастся долго сохранять ворота «сухими». В таком случае у хозяев может появиться дополнительная уверенность.

Букмекеры дают следующие коэффициенты: победа «Оболони» – 12,29, ничья – 4,1, победа «Динамо» – 1,36. Эксперты отмечают, что фавориты часто оступаются после матчей сборных, однако у киевлян вызвано было всего три игрока, да и нагрузка оказалась минимальной. Поэтому логично предположить, что гости уверенно возьмут три очка. Смелая ставка – победа «Динамо» с форой (-1,5) за 1,88.

