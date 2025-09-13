Главный тренер Ливерпуля прокомментировал большие расходы клуба на трансферном рынке

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал огромные расходы мерсисайдского клуба на трансферном рынке.
Это модель, которую мы используем. Мы ориентируемся на игрока и хотим его заполучить.
Если цена нам подходит, мы не боимся действовать. Мы получаем эти деньги от обмена игроков и выигрыша лиги, хотя сами ничего не потратили, – заверил менеджер.
Напомним, что летом этого года английский клуб приобрел Флориана Виртца, Джереми Фримпонга, Джованни Леони, Милоша Керкеза, Уго Экитике и Александра Исаака. Общая стоимость расходов по данным Transfermarkt составляет 484,68 миллиона евро.