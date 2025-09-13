Металлист 1925 – Шахтёр: прогноз и где смотреть матч УПЛ

В субботу, 13 сентября, в Житомире на стадионе «Центральный» пройдёт матч пятого тура УПЛ: харьковский «Металлист 1925» встретится с донецким «Шахтёром». Главный арбитр встречи – Алексей Деревинский из Хмельницкого. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало – в 18:00 по киевскому времени. Трансляцию проводит канал УПЛ ТВ, который доступен на он-лайн площадках: sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sport и многих других стриминговых платформах и провайдерах. За некоторое время до старта матча на Youtube будет доступно он-лайн включение из студии УПЛ ТВ.

Металлист 1925: уверенность на старте и проверка серьёзными соперниками

После возвращения в Премьер-лигу «Металлист 1925» стартовал неудачно – всего одно очко в первых двух турах против «Оболони» (0:0) и «Кривбасса» (0:2). Однако затем команда Младена Бартуловича резко прибавила. Победа над «Александрией» (4:1), успешный матч в Кубке с «Оболонью» (1:0) и уверенная игра против «Руха» (2:0) позволили харьковчанам поймать ритм.

Команда обрела уверенность, но стоит признать: соперники в этих матчах были не из числа лидеров. Настоящая проверка ждёт именно в сентябре, когда придётся сыграть с «Шахтёром», «Динамо» и «Колосом». Именно в таких встречах станет понятно, способен ли «Металлист 1925» закрепиться в середине таблицы или же снова придётся бороться за выживание.

Шахтёр: новые вызовы для Арды Турана

Для «Шахтёра» нынешний сезон начался с волнений – была реальная угроза остаться без еврокубков. Но команда всё же пробилась в групповой этап Лиги конференций и получила относительно проходимых соперников. Главная задача тренерского штаба – поддерживать игроков в хорошей форме и избегать провалов.

Проблемы, правда, есть: несколько футболистов основного состава травмированы, а трансферы Георгия Судакова и Кевина серьёзно ослабили команду. Их переходы в «Бенфику» и «Фулхэм» принесли клубу внушительные деньги, но заменить лидеров сразу невозможно. Пока же донецкий клуб делает ставку на новых бразильцев и возвращение Невертона, который восстановился и уже тренируется с командой.

История встреч: полный перевес «Шахтёра»

В УПЛ команды пересекались пять раз, и перевес полностью на стороне донецкого клуба: четыре победы и одна ничья, разница мячей – 13:1. В последний раз соперники встречались в декабре прошлого года – тогда голы Зубкова и Крыськива принесли «горнякам» победу (2:0).

Судейская бригада и состав команд

Главный арбитр матча – 36-летний Алексей Деревинский, у которого за плечами 47 игр в Премьер-лиге. Помогать ему будут ассистенты Алексей Миронов и Светлана Грушко, резервный судья – Олег Когут. VAR на матче обеспечат Виталий Романов и Семён Шлончак. Интересно, что «Металлист 1925» при Деревинском ещё не побеждал, а «Шахтёр» имеет отличную статистику – семь побед в девяти встречах.

Составы команд:

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский – Литвиненко, Калюжный – Рашица, Калитвинцев, Гаджиев – Петер.

«Шахтёр»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко – Педриньо да Силва, Элиас, Алиссон.

