Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в Мексике



Гвадалахара, Мексика • 8-14 сентября • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Магдалена Френх (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Марина Стакушич (Канада, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 3) 6:4, 6:7(6), 6:2

Эльза Жакмо (Франция) – Татьяна Мария (Германия, 6) 3:6, 6:4, 6:4

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Марина Стакушич (Канада, Q) 6:2, 6:3

Никола Бартунькова (Чехия, WC) – Магдалена Френх (Польша, 4) 7:5, 6:4

Ива Йович (США) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра, Q) 6:3, 3:6, 7:6(6)

Эльза Жакмо (№83 WTA) провела второй четвертьфинал на соревнованиях уровня Тура и впервые вышла в полуфинал.

Эмилиана Аранго (№86 WTA) во второй раз сыграет в полуфинале турнира WTA. В марте колумбийская теннисистка смогла дойти до финала на турнире WTA 500 в Мериде.

Никола Бартунькова (№228 WTA) сыграла первый четвертьфинал в Туре и одержала дебютную победу над соперницей из топ-50.

Ива Йович (№73 WTA) успешно провела свой первый четвертьфинал на турнирах WTA.

Полуфинальные пары: Жакмо – Аранго, Бартунькова – Йович.

