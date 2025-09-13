В Милане прошла премьера фильма о ди Монтедземоло

Если посмотреть в словаре, что значит английская идиома «see red», то все трактовки будут относиться к таким сильным эмоциям, как «ярость, гнев» и т.п. Но когда это выражение вынесено в название нового документального фильма о Луке ди Монтедземоло, экс-президенте компании Ferrari, то становится понятно, что имеется в виду нечто иное.

Фильм британских режиссёров Кристофера Армстронга и Мэниша Панди по сценарию последнего так и называется: Luca: Seeing Red («Лука: видение Красного», но, разумеется, не надо понимать это буквально).

И, конечно, речь не только о том, что этому знаменитому менеджеру, в прошлом сыгравшему важнейшую роль в истории Ferrari, как и многим итальянцам, свойственна экспрессивность. Ди Монтедземоло был и остаётся одной из символических фигур, прочно ассоциирующихся с успехами Скудерии, которых эта команда добивалась и в 70-е годы, и на стыке веков.

Фильм посвящён биографии Луки Кордеро ди Монтедземоло, которому 31 августа исполнилось 78 лет, и рассказывает о многих судьбоносных событиях его жизни и карьеры, начиная с молодости, когда он, будучи студентом юридического факультета, был страстным поклонником автоспорта. Кстати, в своё время он даже выступал в ралли, хотя ярких успехов не добился.

Важно, что успех ждал его на другом поприще: в 1973-м Энцо Феррари пригласил Луку стать своим помощником, а уже через год 28-летний ди Монтедземоло был назначен спортивным директором команды Ferrari.

Вот что рассказал об истории своего проекта Мэниш Панди, славу которому принёс фильм «Сенна», но и другие его работы, посвящённые важным персонам паддока, тоже, безусловно, заслуживают внимания.

Мэниш Панди: «Луке меня ещё в 2012 году представил общий друг. Я тогда только что завершил работу над сценарием о Ferrari, это было сразу после фильма о Сенне, и мой друг отправил ди Монтедземоло электронное письмо с вопросом: “Почему бы тебе не познакомиться с Мэнишем?”

Вскоре после этого я оказался в Маранелло, и мы уже беседовали и обсуждали мои идеи. Я до сих пор помню самую первую встречу с Берни Экклстоуном, когда шла работа над фильмом Lucky! У него совершенно особенная харизма, и Луку отличает такое же качество.

Наша встреча длилась всего получаса, но после неё осталось ощущение, что я познакомился с необыкновенным человеком. На прощание он подарил мне большую радиоуправляемую модель Ferrari для моего сына – вроде бы, простой жест, но он был выражением и щедрости, и человеческой теплоты…»

Премьера нового фильма состоялась в Милане, и есть несколько моментов, о которых стоит упомянуть. По отзывам тех, кому довелось там побывать, одной из важных сцен картины стали кадры, на которых мы зритель видит 300-летний дуб, который растёт перед виллой ди Монтедземоло близ Болоньи.

После сильнейшего снегопада под тяжестью снега ствол древнего дерева дал трещину, и, казалось бы, правильнее всего было бы его спилить. Но хозяин поместья сделал всё возможное, чтобы сохранить дерево, применив для этого современные технологии, и дуб продолжает расти и простоит ещё долго. Такой подход многое говорит об искреннем стремлении ди Монтедземоло к сохранению традиций, о любви к родной земле, тем более что теперь, на новом витке биографии, он стал фермером. Сельским хозяйством он занимается вместе с сыном, которому поручено животноводческое направление.

По словам ди Монтедземоло, «мой отец всегда хранил в сердце любовь к земле».

В разные периоды, когда он занимал разные должности в Ferrari, эта команда в общей сложности завоевала 19 титулов – речь и о чемпионских титулах, и о Кубках конструкторов. Ди Монтедземоло дружил с Ники Лаудой, который в середине 70-х вместе с Ferrari выиграл два чемпионата; после затянувшегося периода неудач в 90-е вместе с Жаном Тодтом возвращал Скудерию на прежний уровень, и именно при нём Михаэль Шумахер выиграл за рулём красных машин пять чемпионатов.

Есть в фильме и такой эпизод: Лука ди Монтедземоло на своей вилле показывает старое кресло и говорит: «Вот здесь сидел Сенна в среду перед тем трагическим воскресеньем. И мы тогда договорились: он освободится от обязательств перед Williams и перейдёт в Ferrari…»

И ещё один характерный момент: в фильме вообще нет сцен, снятых в Маранелло, потому что Джон Элканн, нынешний президент Ferrari, не дал на это разрешения.

В роли ведущего в фильме выступает Крис Харрис, которого публика знает по некогда популярной программе Top Gear.

Британская премьера новой работы Мэниша Панди запланирована на 25 сентября, после чего фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах Европы.

Источник