Богачук и Адамс взвесились накануне реванша в Лас-Вегасе. Соперник тяжелее

Сергей Богачук – Брэндон Адамс

В ночь на 14 сентября состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

На арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) встретятся обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Главным поединком андеркарда станет противостояние в первом среднем весе (до 69,9 кг) – представитель Украины Сергей Богачук (26–2, 24 КО) проведет реванш против американца Брэндона Адамса (25–4, 16 КО).

Накануне этого противостояния состоялась традиционная церемония взвешивания, во время которой представитель США оказался немного тяжелее своего соперника. Стоит отметить, что для нетитульных поединков позволяется превышать лимит:

Сергей Богачук – 70,31 кг

Брендон Адамс – 70,76 кг

Боксеры проведут реванш – в марте 2021 году Богачук был нокаутирован в восьмом раунде. После той неудачи украинец одержал шесть побед подряд, уступил в титульном поединке еще одному американцу Вирджилу Ортису, после чего записал в свой актив еще два успешные боя.

Адамс пропал из бокса на три года после виктории над украинцем и вернулся в ринг лишь в прошлом году – после двух побед уступил раздельным решением судей греку Андреасу Кацуракису.

sport.ua