Бывший тренер Реала сравнил Роналду и Салаха

    • Бывший тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес кратко сравнил звездного португальца Криштиану Роналду и лидера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха.

    Он, возможно, самый лучший финишер, но Салах более полноценный, – заверил испанский специалист.

    Напомним, что ранее, во времена тренерства Бенитеса в "Реале", сообщали, что у менеджера был вероятный конфликт с лидером "сливочных" на то время – Криштиану Роналду. В состоянии мадридцев тренер добиться успеха не сумел – руководитель покинул пост после 7 месяцев работы.

