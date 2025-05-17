Формула 2: Спринт в Имоле выиграл Джек Кроуфорд

В субботней гонке Формулы 2 с поула стартовал Ритомо Миата, японский гонщик, выступающий за ART. Во вчерашней квалификации он показал 11-е время, но поскольку Куш Майни, который был 9-м, получил штраф, то Джек Кроуфорд поднялся в протоколе на 9-ю строчку.

Именно он должен был сегодня стартовать с поула, но при частично реверсивном порядке старта штраф Майни означал, что на поул переместился Миата. Впрочем, когда погасли огни стартового светофора, то Кроуфорд успел его опередить ещё до первого поворота – американец, начинавший гонку вторым, явно лучше тронулся с места.

А вот Сами Мегетунифу это вообще не удалось, точнее удалось, но не сразу, и хорошо, что в него никто не врезался: французский гонщик Trident, стартовавший с 16-й позиции, сразу откатился назад и проигрывал лидеру уже больше минуты.

Третьим ехал Арвид Линдблад, за ним – Люк Браунинг, но его активно атаковал Виктор Мартен, хотя до решающей атаки дело пока не доходило.

Поскольку Имола не располагает к обгонам, то участники спринта предпочитали не рисковать без необходимости, видимо, рассчитывая на ошибки соперников, поэтому особых событий на трассе не происходило, и машины преодолевали круг за кругом практически в том же порядке, в каком выстроились почти сразу после старта.

Но на 11-м круге Линдблад пошёл в атаку на Миату на прямой перед поворотом Tamburello, однако японский гонщик, чемпион серии Super Formula, умело оборонялся. Арвид довёл дело до конца на следующем круге и поднялся на вторую позицию. К этому моменту лидирующий в гонке Кроуфорд успел довести отрыв от пелотона уже до двух с лишним секунд.

На 13-м круге Люк Браунинг, гонщик Академии Williams, используя систему DRS, тоже атаковал Миату, намереваясь отобрать у него третью позицию, но с первой попытки это ему не удалось. Зато удалось со второй.

Теперь Ритому приходилось отражать атаки Мартена, но опытный француз всё на том же участке круга, т.е. перед Tamburello, на торможении опередил машину японца, раскрашенную в цвета гоночной программы Toyota.

На 17-м круге Роман Станек настиг Джошуа Дюрксена и опередил парагвайца, оттеснив его на 9-ю позицию. Теперь Дюрксена догонял Алекс Данн из молодёжной программы McLaren и тоже ждал возможности провести атаку.

За пять кругов до финиша Станек атаковал Леонардо Форнароли, своего напарника по команде Invicta Racing, и уже казалось, что на выходе из шиканы Variante Alta он должен опередить итальянца, но тот всё-таки отбился. Это был спор за 8-ю позицию.

На 22-м круге ненадолго появились жёлтые флаги из-за разворота машины Амори Кордила, но бельгиец, хотя и изрядно напылил, всё-таки остался на трассе и продолжил движение, хотя и откатился на предпоследнюю позицию.

На следующем круге Ричард Ферсхор, лидер личного зачёта, медленно вернулся в боксы команды MP Motorsport – сход по техническим причинам.

На последних кругах разыгралась борьба за 5-место между Данном и Мартеном, но Алексу никак не удавалось опередить соперника. Зато Себастьян Монтойя буквально за круг до финиша смог обогнать Дюрксена и подняться на 9-е место. Вот только по итогам спринта очки начисляются только первой восьмёрке.

Итка, субботняя гонка Формулы 2 завершилась уверенной победой Джейка Кроуфорда – это третье подобное достижение американца в Формуле 2 и первое в этом сезоне. Вторым финишировал Арвид Линдблад, компанию им на подиуме составил Люк Браунинг.

Поскольку все они перед этим этапом молодёжной серии находились в личном зачёте за пределами первой тройки, то картина в чемпионате почти не изменилась. Ферсхор, хотя ему вчера и сегодня откровенно не везло, пока остаётся лидером личного зачёта. Но Форнароли, получивший пару очков за 7-е место в спринте, всё-таки опередил Пепе Марти, который финишировал только 14-м и очков не набрал. Поэтому испанский гонщик Campos теперь третий, а Форнароли – второй, но у него всего на один балл больше, поэтому уже завтра ситуация может измениться.

Результаты спринта

Пилот Команда Разница 1. Д.Кроуфорд DAMS 38’06,814 2. А.Линдблад Campos Racing +1,101 3. Л.Браунинг Hitech GP +7,594 4. В.Мартен ART Grand Prix +8,700 5. А.Данн Rodin Motorsport +8,936 6. Р.Миата ART Grand Prix +16,353 7. Л.Форнароли Invicta Racing +16,980 8. Р.Станек Invicta Racing +17,349 9. С.Монтойя Prema +24,195 10. О.Гёте MP Motorsport +26,506 11. Д.Дюрксен AIX Racing +27,354 12. Д.Беганович Hitech GP +27,517 13. К.Маини DAMS +28,043 14. Х.Марти Campos Racing +28,214 15. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +28,930 16. Г.Мини Prema +29,240 17. М.Эстерсон Trident +35,832 18. К.Шилдс AIX Racing +46,459 19. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing +46,766 20. А.Кордил Rodin Motorsport +53,219 21. С.Мегетуниф Trident +1’15,704 – Р.Ферсхор MP Motorsport сход

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